Dorinel Munteanu (57 de ani) antrenează sub o mare presiune, la Hermannstadt! Pentru că are un mandat în care nu prea își mai permite o contraperformanță.

După plecarea de la Oțelul, „Munti“ a dat-o în bară, la Sepsi. Retrogradarea formația din Sfântu Gheorghe, chiar dacă s-a produs după plecarea fostului internațional, s-a legat, cumva, și de numele său. După o perioadă în care a stat pe tușă, Dorinel a acceptat să preia o altă echipă în mare suferință, Hermannstadt. Din păcate pentru „Munti“, la două luni după instalarea sa în funcție, echipa e tot pe loc retrogradabil. Iar consecințele acestei situații se văd!

Dorinel Munteanu, furios, l-a scos pe Dragoș Albu

Luni, în meciul Csikszereda – Hermannstadt, gruparea sibiană a întâlnit o contracandidată în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării. Prima repriză n-a decurs deloc bine pentru oaspeți! Pentru că gazdele au condus cu 1-0 și cu 2-1, spre disperarea lui Dorinel Munteanu.

La scurt timp după ce Csikszereda a deschis scorul, în minutul 17, „Munti“ a tăiat în carne vie. ȘI victima furiei sale a devenit mijlocașul Dragoș Albu (24 de ani).

În minutul 30, acesta a fost scos de Dorinel Munteanu, nemulțumit de randamentul jucătorului său. Cum schimbarea l-a enervat și pe Albu, acesta a părăsit terenul înjurând! Și nici nu s-a mai așezat pe banca de rezerve, ci s-a dus direct la vestiar, după cum se poate vedea mai jos.