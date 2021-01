BREAKING NEWS: Starul lui Galatasaray, operat de URGENTA dupa ce o petarda i-a explodat in mana de anul nou! The Sun scrie ca poate sa ORBEASCA in uma incidentului socant

Norvegianul Elabdellaoui a suferit rani serioase la ochi, pe fata si pe brate dupa ce o petarda i-a explodat in mana la petrecerea de Revelion.

Capitan al nationalei Norvegiei, Elabdelaoui joaca la Galatasaray. Si-a petrecut noaptea dintre ani la Istanbul. Omar a fost transportat de urgenta la spital, unde medicii l-au evaluat. Conform presei din Turcia, viata nu i-a fost pusa in pericol in urma exploziei. Vicepresedintele lui Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, antrenorul Fatih Terim si capitanul Arda Turan au fost cu totii la spital pentru a se interesa de starea lui Elabdellaoui.

"Jucatorul nostru Omar Elabdellaoui a fost dus la spital din cauza unui incident care a avut loc la el acasa in aceasta seara. A primit asistanta de care avea nevoie. Ranile de la ochi ale jucatorului nostru vor fi evaluate. Omar are si arsuri pe fata. Va vom tine la curent cu evolutia starii sale de sanatate", a anuntat Galatasaray intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

The Sun scrie chiar ca exista temeri in legatura cu faptul ca Elabdellaoui ar putea sa ramana cu sechele definitive in urma exploziei.

"Exista riscul ca fotbalistul sa orbeasca dupa ce artificiile i-au explodat in mana", titreaza englezii.



Omar Elabdellaoui’nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/19skwJPiI0 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020