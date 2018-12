"Poate se supara Gigi daca aude asta!" De ce a pierdut FCSB titlul sezonul trecut: "Ar fi trebuit ca unii sa fie scosi din echipa!"

FCSB a ratat titlul in ultimele trei sezoane. Nici in acest an situatia nu arata prea bine pentru echipa lui Dica.

FCSB este in spatele liderului CFR, care a castigat campionatul anul trecut, insa derby-ul de sambata de pe Arena Nationala poate reprezenta o sansa uriasa pentru FCSB.

Mihai Stoica este de parere ca FCSB ar fi putut castiga titlul si sezonul trecut, daca Gigi Becali ar fi stiut sa gestioneze mai bine situatia celor doi atacanti din lot.

"Eu cred ca anul trecut am fi castigat campionatul, daca Gnohere ar fi fost utilizat cu regularitate si altii ar fi platit pentru actele de indisciplina asa cum trebuia. Adica sa fie scosi din echipa. Gnohere era rezerva in play-off si avea 21 de goluri in toate competitiile.



Stiti ce cred? Poate se supara Gigi daca aude asta, desi noi discutam des. Cred ca a contat ca Gigi a avut mai mare incredere in fotbalistul Alibec decat in fotbalistul Gnohere. Se gandea ca o ss-si revina Alibec", a declarat Mihai Stoica la DigiSport.