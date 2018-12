Dubla lovitura pentru FCSB! CFR ia doi jucatori imediat dupa derby: negocierile, in linie dreapta

FCSB - CFR Cluj este ultimul derby al anului. Partida se va disputa sambata, 22 decembrie, pe Arena Nationala.

Cele doua echipe sunt despartite de doar trei puncte in fruntea clasamentului, astfel ca meciul direct va fi unul decisiv. CFR Cluj are sansa de a castiga un nou titlu, dupa cel din sezonul trecut, in timp ce FCSB spera sa puna punct unei serii de trei ani in care nu a mai castigat campionatul.

Daca patronul FCSB anunta transferuri doar la nivel declarativ, deocamdata, ardelenii au demarat negocierile pentru doi fotbalisti. Dejan Kerkez, un fundas central in varsta de 22 de ani, si Aleksandar Lutovac, un atacant in varsta de 21 de ani, sunt primii fotbalisti care vor veni la CFR imediat dupa meciul cu FCSB.

Cei doi au fost monitorizati de CFR Cluj timp de sase si, o data cu pauza de iarna, negocierile vor intra in linie dreapta.

"Cei doi fotbalisti sunt urmariti de 6 luni de CFR Cluj. Imediat dupa meciul cu FCSB, ne vom aseza la masa negocierilor. Eu cred ca ne vom intelege si cei doi fotbalisti vor ajunge la CFR Cluj", a declarat pentru DigiSport, Zvonko Milojkovic - impresarul celor doi jucatori.