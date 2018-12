FCSB - CFR, Derby de vis pe National Arena! Cat costa un bilet la lupta pentru suprematie

Liga 1 incheie anul cu un super meci: FCSB si CFR se bat direct pentru primul loc!

La 3 puncte in spatele campionilor de la CFR, FCSB are o ultima sansa de a egala situatia in clasament in acest an. Meciul cu CFR se disputa pe National Arena, dupa ce PMB a decis inchiderea arenei pentru cateva saptamani si repararea gazonului in totalitate. Sunt sanse mari ca acesta sa se prezinte in conditii bune, macar pentru inceputul partidei. Gazonul fusese reparat si in toamna, insa a fost stricat la un eveniment la care au participat 3500 de copii pe stadion.

FCSB revine la Bucuresti dupa doua meciuri desfaurate la Pitesti in Liga 1. Cel mai ieftin bilet pentru derby costa 15 lei, in timp ce unul VIP ajunge la 100 de lei.



Pretul biletelor pentru derby-ul FCSB - CFR

PELUZA - 15 LEI

TRIBUNA 2 PERIFERIC - 25 LEI

TRIBUNA 2 CENTRAL - 50 LEI

VIP 3 - 40 LEI

VIP 2 - 60 LEI

VIP 1 - 100 LEI

Incepand de joi, biletele vor fi disponibile si la casele de bilete de la Arena Nationala, conform urmatorului program:

JOI - 11:00 - 19:00

VINERI - 11:00 - 19:00

SAMBATA - 10:00 - 20:00