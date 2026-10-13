U Craiova va avea parte de un meci care va fi, aproape sigur, sold-out, la debutul în faza principală a Conference League! Oltenii sunt singura echipă din România prezentă în cupele europene, iar pe lângă acest aspect trebuie precizat că formația din Bănie merge bine și în Superliga. Astfel, biletele pentru duelul cu Getafe se vând foarte repede.

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală a Conference League, iar stadionul va fi, la cum arată lucrurile în acest moment, arhiplin la partida cu Getafe. Astfel, asistența se va ridica la un total de aproximativ 30.000 de spectatori.

U Craiova – Getafe, șanse mari să fie sold-out! Oltenii, 300.000 de euro doar din bilete

Din informațiile Sport.ro, dat fiind faptul că pe lângă bilete în sine mai sunt și pachete scoase la vânzare de Universitatea Craiova pentru meciurile din Conference League, suma totală pe care o vor încasa oltenii doar pentru meciul cu Getafe este de aproximativ 300.000 de euro!

Pe lângă acești bani, campioana României va obține o sumă importantă și din vânzările din merchandising, dar care nu poate fi aproximată.

U Craiova, victorie înaintea partidei cu Getafe din Conference League

Înaintea jocului cu Getafe, Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa a 11-a din Superliga. Simon Elisor a marcat golul victoriei în minutul 77, iar Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de cele trei puncte obținute.

După acest succes, Universitatea Craiova a ajuns la 23 de puncte și a urcat pe locul 3, la trei puncte în spatele liderului Dinamo. Între cele două se află și Rapid, care are un total de 24 de puncte.

În același timp, oltenii au patru puncte avans peste locul 4, Petrolul Ploiești.