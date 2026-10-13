Pe un teren foarte greu la Mioveni, CFR Cluj a reușit să se impună la limită în fața lui FC Argeș. Unicul gol al ardelenilor a fost înscris de către Kresic, spre bucuria lui Marius Șumudică.

Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?!

La scurt timp după fluierul final, Marius Șumudică a mărturisit că nu se bucură pe deplin de rezultat. Motivul? Acesta are o relație specială cu Dani Coman și Bogdan Andone, cei doi fiind la FC Argeș.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 13 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Ion Alexandru și Robert Niță.

Marius Șumudică a vorbit foarte frumos despre FC Argeș, astfel că Ion Alexandru a ridicat o variantă surprinzătoare la fileu: antrenorul să ajungă la formația din Pitești. Specialistul VOYO e susține că în Trivale se va crea o emulație când stadionul va fi finalizat, astfel că cele spuse de „Șumi” ar putea cântări decisiv.

„El a zis că are un program internal, că are niște meciuri foarte grele: FC Argeș, UTA și Dinamo. Asta ar vrea, să facă 9 puncte din acest program infernal.

Eu, sincer... Nu a antrenat la FC Argeș, nu? (n.r. - Nu încă) Exact! Mi se pare o variantă foarte bună. Va fi un stadion nou acolo, va fi o emulație, de ce nu? Nu ar fi rău ca Marius Șumudică să ajungă la FC Argeș!”, a declarat Ion Alexandru la VOYO SPORT LIVE.