Clubul este la un pas să intre în portofoliul miliardarului Michael Flacks

Fondul de investiții american Flacks Group va prelua prin donație controlul clubului de fotbal Gateshead FC, care evoluează în National League, liga a cincea engleză. Tranzacția mai trebuie doar să fie aprobată de Independent Football Regulator, instituție din cadrul Departamentului pentru Cultură, Media și Sport din cadrul Guvernului Marii Britanii.

Societatea condusă de Michael Flacks, un miliardar născut la Manchester, dar strămutat la Miami (Florida), este specializată în achiziționarea și punerea pe picioare a unor companii aflate în dificultate. Firma ar avea active de 2.5 miliarde de dolari, iar businesmanul are o avere personală de peste 2.2 milioane de dolari, ocupând locul 98 în Sunday Times Rich List din Marea Britanie.

Gateshead este în prezent fără antrenor principal, după ce Lee Cattermole a fost demis săptămâna viitoare, echipa aflată pe ultimul loc în clasament suferind șapte înfrângeri consecutive, ultima cu interimarul Ben Clark pe bancă. Jucătorii sunt neplătiți în ultimele două luni, după ce afaceristul american Stephen Paylor s-a răzgândit și nu s-a implicat în acționariat, alături de Mark Nellist, care și-a retras și el sprijinul financiar, luna trecută. Nellist și alți patru acționari minoritari au decis să cedeze gratis către Flacks Group acțiunile deținute.

Ar fi al treilea club din National League cu acționari americani, după Carlisle United (familia Piatek) și Sutton United (Garry Otto), dar implicarea este mai accentuată în Premier League (13 echipe cu acționari americani) și Championship (11 echipe cu acționari americani).

Echipa a fost înființată în 1899

Gateshead Football Club este un club din orașul Gateshead (comitatul Tyne and Wear), aflat la 1 kilometru distanță de Newcastle upon Tyne. Echipa a fost fondată 1899, sub denumirea South Shields Adelaide, iar după probleme financiare și excluderea din Football League, s-a mutat și a devenit Gateshead United, în 1974. S-a dizolvat trei ani mai târziu, a fost reînfiinat în 1987 și a evoluat de atunci în diviziile inferioare engleze.

În palmaresul său se găsesc FA Trophy (2023-2024), Challenge Shield (1985-1986), titlul de campioană în National League North (2021-2022) și Northern Premier League (1982-1983, 1985-1986). Evoluează pe Gateshead International Stadium (11.800 locuri). De-a lungul istoriei, tricoul echipe a fost purtat de jucători precum James Tavernier, Paul Dummett, Steve Harper, Jordan Hugill, Andy Carroll sau Lee Cattermole.

Orașul Gateshead are aproape 200.000 de locuitori și cele mai celebre monumente din oraș sunt sculptura Angel of the North, sala de concerte The Glasshouse International Centre for Music, clădirea Baltic Centre for Contemporary Art, podul Gateshead Millennium Bridge, clădirea brutalistă Derwent Tower și conacul Saltwell Towers. Cele mai cunoscute persoane asociate cu orașul sunt William Booth (fondatorul Armatei Salvării), Steve Cram (atlet), Daniel Defoe (scriitor), Jonathan Edwards (atlet), Paul Gascoigne (fotbalist), Brian Johnson (căntăreț AC/DC), Joseph Swan (chimist, a inventat becul incandescent), Chris Waddle (fotbalist) și William Wailes (celebru creator de vitralii).