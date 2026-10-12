FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Valeriu Iftime, verdict despre numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Deși se aflau în 10 după eliminarea lui Sylla, gălățenii puteau marca pe finalul duelului, însă Ștefan Târnovanu și Andre Duarte s-au opus.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Valeriu Iftime.

Întrebat dacă Laurențiu Reghecampf va putea redresa corabia, patronul de la FC Botoșani nu a stat pe gânduri și a oferit un răspuns care îi va supăra pe suporteri: „Nu”. Valeriu Iftime e de părere că duelul din runda a 11-a a fost unul facil, iar Gigi Becali va „schimba foaia” în momentul în care echipa sa va suferi o înfrângere.

„(n.r. - La FCSB nu mai funcționează lucrurile. Poate Reghe să o salveze?) Nu cred. A avut un meci ușor aseară. Dacă îi prinde o echipă bună și îi tăvălește, imediat apar alte reguli.

Țin la FCSB, țin la fotbalul românesc, dar nu mai cred în „urechisme”. Cred în specialiști. De aceea nu mai cred în FCSB. (n.r. - Reghecampf vrea să salveze FCSB) El vrea, dar eu zic că nu poate. Dacă poate, să îi dea Dumnezeu sănătate”, a declarat Valeriu Iftime la VOYO SPORT LIVE.