Florinel Coman (28 de ani) numără zilele până la plecarea de la Al-Gharafa! Pentru că acest capitol din cariera sa a însemnat doar o reușită financiară. Din punct de vedere fotbalistic însă, fostul star al FCSB-ului a bătut pasul pe loc.

Ajuns la Doha, din vara anului 2024, Coman a fost ba „a cincea roată la căruță“, ba împrumutat, ba cu gândul la plecare, nemulțumit de postul pe care e folosit. Abia acum, la doi ani după transferul său la Al-Gharafa, Florinel a început un sezon în primul 11 al antrenorului Pedro Martins. Dar și acum, treptat, românul a pierdut formația de start, ajungând să fie rezervă încă o dată. Iar când aparițiile sale se răriseră deja, Coman a fost lovit și de ghinionul accidentării.

S-a întâmplat pe 15 septembrie, în partida Al-Hilal – Al-Gharafa din runda inaugurală a Champions League. Introdus, în minutul 62, Coman a încheiat meciul pe teren, dar apoi a dispărut din peisaj. Mai întâi, a ratat convocarea la națională, pentru meciurile din Nations League, apoi n-a mai fost văzut nici la antrenamentele arabilor.

Florinel Coman, în lot pentru meciul Al-Gharafa – Esteghlal, LIVE, pe VOYO

Abia acum, după 27 de zile, clubul Al-Gharafa a distribuit primele imagini cu Florinel Coman după accidentarea suferită, la mijlocul lunii septembrie. Fotbalistul român a participat la ultima sesiune de antrenament de dinaintea meciului Al-Gharafa – Esteghlal Teheran (Iran) din etapa a doua a Champions League.

Potrivit presei arabe, Coman e în lot pentru partida din această seară, de la ora 21:15, ora României. Această confruntare va fi transmisă live de VOYO! Așadar, Florinel are șansa de a juca pentru a doua oară, în actuala campanie, în cea mai importantă competiție intercluburi din Asia. Meciul e unul capital pentru „leoparzii“ din Doha, în condițiile în care Al-Gharafa traversează o criză. Echipa are o singură victorie, în ultimele șapte partide! În rest, au fost un egal și cinci înfrângeri.

Coman poate decide soarta antrenorului care l-a tot marginalizat

Pe fondul prăbușirii formației din Doha, au reînceput speculațiile despre soarta antrenorului Pedro Martins (56 de ani). Instalat pe banca celor de la Al-Gharafa din 2022, portughezul nu l-a avut niciodată la inimă pe Coman. Ce-i drept, nici Florinel n-a reușit să aibă evoluții bune, în mod constant, de când joacă în Qatar.

Diseară, rezultatul partidei Al-Gharafa – Esteghlal Teheran poate decide soarta lui Pedro Martins. Pentru că, în cazul unui alt eșec, tehnicianul riscă demiterea! Iar situația sa e cu atât mai complicată, cu cât adversara din această seară e un coșmar al formațiilor din Qatar.

În precedenta etapă din Champions League, Esteghlal a dat de pământ cu cea mai tare grupare din Qatar Stars League, Al-Sadd Doha, trupă pregătită de Răzvan Lucescu. Atunci, iranienii s-au impus cu 3-0, la Basra (Irak), într-o partidă pe care au disputat-o pe teren neutru, întrucât nu pot juca acasă din cauza războiului cu SUA.