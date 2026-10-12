Ciprian Marica a fost întrebat cine poate câștiga campionatul și a atras atenția asupra celor de la U Cluj, care au planuri importante pentru acest sezon.

„La U Cluj am înțeles că sunt ambiții mari, transferuri noi, rămâne de văzut!”, a spus fostul atacant pentru PRO TV și Sport.ro.

La momentul redactării articolului, Dinamo conduce clasamentul, cu 26 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 23, și Rapid, cu 21. Petrolul ocupă locul 4, cu 19 puncte, U Cluj este pe 5, cu 18 puncte, iar Farul completează zona de play-off, cu 17 puncte. Rapid și U Cluj au însă câte un meci mai puțin disputat.

U Cluj poate urca în clasament

Ardelenii au ocazia să facă un pas important în clasament chiar în această seară, când primesc vizita Rapidului. Un succes le-ar permite să ajungă la egalitate de puncte cu giuleștenii și să urce cel puțin pe locul 4, în funcție de golaveraj.