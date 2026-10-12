Francezii au văzut prin ce trece Aymen Boutoutaou la FCSB și nu l-au iertat

Francezii au văzut prin ce trece Aymen Boutoutaou la FCSB și nu l-au iertat Superliga
SPORT.RO
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Aymen Boutoutaou (25 de ani) are un start modest la FCSB, iar francezul de origine algeriană se confruntă acum și cu unele probleme medicale.

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Boutoutaou a costat-o pe FCSB peste 1,3 milioane de euro, însă până acum nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. A fost folosit în 11 meciuri și a înscris două goluri - unul în Cupa României și unul în Conference League.

Fanii lui Sochaux, ironii la adresa lui Aymen Boutoutaou, după startul modest la FCSB

În ultimele săptămâni, Gigi Becali l-a criticat pe Boutoutaou și a anunțat inclusiv că ar vrea să-l cedeze la Universitatea Craiova pentru a-l aduce pe Steven Nsimba. Până la urmă, patronul de la FCSB pare că s-a răzgândit, având în vedere că noul antrenor Laurențiu Reghecampf are o nouă opinie și ar vrea să se bazeze pe micuțul jucător de bandă.

La finalul sezonului trecut, Boutoutaou a promovat cu Sochaux în Ligue 2, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Deși mai avea contract, a insistat să plece la FCSB, fapt ce i-a nemulțumit pe suporteri și pe cei din conducere. Văzând situația actuală a jucătorului, fanii lui Sochaux au trecut la ironii.

"Ce alegere excelentă de carieră a făcut Aymen Boutoutaou, forțându-și plecarea de la Sochaux ca să semneze în România.

Lăsat în afara lotului la ultimul meci, rezervă în precedentele trei, schimbat la pauză în ultimele trei partide în care a fost titular. În continuare, 0 goluri și 0 pase decisive în campionat. 

Iar acum cei din clubul său vor deja să scape de el pentru a-l aduce pe Steven Nsimba. 

Aplaudăm această frumoasă carieră", a scris ironic FCSM Actus, o comunitate a fanilor lui Sochaux.

De menționat că Boutoutaou a fost lăsat în afara lotului din cauza unei accidentări musculare suferite la unul dintre antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf. Jucătorul de la FCSB este așteptat să se trateze în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a se recupera mai rapid și a fi apt la jocul următor.

Gigi Becali: "Reghe zice că Boutoutaou e de Champions League"

Patronul roș-albaștrilor nu este convins de calitățile fotbalistului de bandă, însă Laurențiu Reghecampf pare să aibă mai multă încredere în francez.

"Degeaba zice Reghe, cu echipa asta n-ai cum să mergi pe locul 1, că n-ai cu cine. E posibil, că vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el zice că e de Champions League, mie nu mi s-a părut, dar e posibil! El zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar eu aduc jucători acum. Nu mai!", a spus Gigi Becali, 

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