Francezii au văzut prin ce trece Aymen Boutoutaou la FCSB și nu l-au iertat

Boutoutaou a costat-o pe FCSB peste 1,3 milioane de euro, însă până acum nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. A fost folosit în 11 meciuri și a înscris două goluri - unul în Cupa României și unul în Conference League.

Fanii lui Sochaux, ironii la adresa lui Aymen Boutoutaou, după startul modest la FCSB

În ultimele săptămâni, Gigi Becali l-a criticat pe Boutoutaou și a anunțat inclusiv că ar vrea să-l cedeze la Universitatea Craiova pentru a-l aduce pe Steven Nsimba. Până la urmă, patronul de la FCSB pare că s-a răzgândit, având în vedere că noul antrenor Laurențiu Reghecampf are o nouă opinie și ar vrea să se bazeze pe micuțul jucător de bandă.

La finalul sezonului trecut, Boutoutaou a promovat cu Sochaux în Ligue 2, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Deși mai avea contract, a insistat să plece la FCSB, fapt ce i-a nemulțumit pe suporteri și pe cei din conducere. Văzând situația actuală a jucătorului, fanii lui Sochaux au trecut la ironii.

"Ce alegere excelentă de carieră a făcut Aymen Boutoutaou, forțându-și plecarea de la Sochaux ca să semneze în România.

Lăsat în afara lotului la ultimul meci, rezervă în precedentele trei, schimbat la pauză în ultimele trei partide în care a fost titular. În continuare, 0 goluri și 0 pase decisive în campionat.

Iar acum cei din clubul său vor deja să scape de el pentru a-l aduce pe Steven Nsimba.

Aplaudăm această frumoasă carieră", a scris ironic FCSM Actus, o comunitate a fanilor lui Sochaux.

De menționat că Boutoutaou a fost lăsat în afara lotului din cauza unei accidentări musculare suferite la unul dintre antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf. Jucătorul de la FCSB este așteptat să se trateze în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a se recupera mai rapid și a fi apt la jocul următor.