Ciobanu a deschis scorul în minutul 30, iar Dobre a egalat în repriza secundă cu o execuție de senzație.



”Poate Rapid să ia titlul?” Răspunsul lui Andrei Borza



Giuleștenii au început greu, dar au schimbat ritmul după pauză. „Nu ne-am făcut jocul în prima repriză. În a doua am jucat fotbalul nostru, ca în primele etape, și s-a văzut. Puteam să-i batem”, a spus Andrei Borza.



Întrebat despre șansele Rapidului la titlu, fundașul a fost sincer: „E prea devreme să spunem, dar asta ne dorim. Nu am pierdut niciun meci, continuăm așa și arătăm pe teren”.



Rapid, pe locul doi în Superliga

În urma acestui meci, Rapid București ocupă poziția #2 în clasament, cu 11 puncte, în spatele Universității Craiova (13).



La poli opuși, Oțelul Galați ocupă locul nouă în Superliga României, cu șase puncte adunate dintr-o victorie, trei remize și un eșec.



Pentru Rapid urmează derby-ul cu FCSB (17 august), pe când Oțelul Galați va face deplasarea la nou-promovata FC Argeș (18 august).



Ambele partide vor putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.

