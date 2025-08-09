Costel Gâlcă, mesaj pentru Borza și Grameni: "În zilele libere te odihnești, nu mergi la festivaluri"

Luna trecută, Borza și Grameni au fost surprinși la Beach, Please!, un festival care a avut loc în Costinești. Impresarul Ioan Becali a susținut recent că Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, a intenționat să îl amendeze pe jucătorul său, Andrei Borza.



Întrebat dacă Borza și Grameni au fost pedepsiți de club, Costel Gâlcă a evitat răspunsul, însă și-a spus clar punctul de vedere legat de ceea ce ar trebui să facă jucătorii în zilele libere.



"Tensiuni nu au existat. Au existat discuții. Am spus și înainte că nu încurajăm asta.



Eu le-am spus că zilele libere sunt pentru a se odihni, pentru a se recupera, nu pentru a merge în altă parte, la discoteci sau la festivaluri", a spus Costel Gâlcă, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului Oțelul Galați - Rapid.



Ioan Becali: "Pederzoli a vrut să-l amendeze pe Borza. M-am certat cu el"



Impresarul lui Andrei Borza, Ioan Becali, a susținut că Mauro Pederzoli a vrut să îl amendeze pe tânărul fundaș de la Rapid. Agentul consideră însă că jucătorul său nu a încălcat în niciun fel regulamentul de ordine interioară prin participarea la festivalul respectiv.



"Borza e un copil cuminte, dar i s-a pus o ștampilă nedreaptă. El e un copil nevinovat, nici nu bea. I s-a mai pus o ștampiluță că a fost la festival. În două zile pe care le-a avut putea să stea cu familia, dar s-a întâmplat că Manea avea două bilete și n-a mai putut să meargă și i le-a dat lui. A băut o cola cu taică-su și cu Grameni, ce mare nenorocire? Erau numai drogați acolo? Erau și oameni ca lumea. Spectacolul ăla a fost sponsorizat și de soția domnului Șucu.



Nu e adevărat că l-a pedepsit Gâlcă. Am avut o discuție cu directorul sportiv care voia să-i dea amendă jumătate din salariul pe o lună. Pe ce bază? Avea două zile libere. De-asta i-am zis eu: «Andrei, ferește-te… suntem o țară prăpăstioasă».



Pederzoli a înțeles, m-am certat cu el. I-am zis că o să chem avocații. Pe ce bază îi dai? Unde scrie că băiatul nu are voie să meargă în cele două zile la un concert? Dacă-mi arați hârtia că el a semnat, plătește amenda, dar toți au plecat la casele lor. El e un băiat priceput, care vorbește 3 limbi străine și a lucrat la echipe mari. În loc să vorbim despre cum s-a adaptat, noi ne-am certat pentru o nimica toată. El e foarte calculat, nu e tare în gură", a spus Ioan Becali, la Fanatik.

