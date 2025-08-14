Surpriză la Liverpool. Arne Slot a cheltuit peste 200 milioane € în mercato, dar ar putea miza pe un atacant de 16 ani. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

- Meciurile din noul sezon al Premier League vor putea fi urmărite LIVE pe VOYO.
Spre deosebire de anii precedenți, "Cormoranii" au reușit în această vară unele dintre cele mai spectaculoase transferuri din lume. Numai pentru compartimentul ofensiv s-au cheltuit peste 200 de milioane de euro, prin venirile lui Florian Wirtz (22 de ani) și Hugo Ekitike (23 de ani).
Arne Slot ar putea miza pe un atacant de 16 ani
Chiar dacă a renunțat la Darwin Nunez (26 de ani) și Luis Diaz (28 de ani), Arne Slot are în continuare la dispoziție jucători ofensivi de renume precum Mohamed Salah (33 de ani), Cody Gakpo (26 de ani), Harvey Elliott (22 de ani) sau Federico Chiesa (27 de ani).
Cu toate acestea, presa din Anglia scrie că managerul lui Liverpool ar putea miza în noul sezon și pe tânărul atacant Rio Ngumoha (16 de ani). El va împlini 17 ani pe 29 august.
Rio Ngumoha a impresionat în perioada de pregătire. El a reușit să înscrie în trei meciuri amicale: Liverpool - Stoke City 5-0, Yokohama F. Marinos - Liverpool 1-3 și Liverpool - Athletic Bilbao 4-1.
Cel mai frumos gol l-a reușit în duelul cu Athletic Bilbao, disputat pe Anfield. Arne Slot l-a lăudat pe Rio Ngumoha pentru impactul pe care l-a avut în jocurile amicale, dar în același timp i-a spus că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ:
"Nu e singurul jucător tânăr care a avut un impact în jocul nostru. Rio are calitate, mă bucur că arată acest lucru și în timpul meciurilor, nu doar la antrenament. Avem mulți jucători de perspectivă. Dacă ai 16 ani și reușești să influențezi meciuri la acest nivel, cu siguranță meriți un compliment", a declarat Arne Slot, în perioada de pregătire.
VIDEO Rezumatul finalei Crystal Palace - Liverpool 2-2 (3-2 d.p.)
Cine e Rio Ngumoha
Internațional U17 pentru Anglia, Rio Ngumoha se află din 2024 pe Anfield. El a fost "furat" din academia lui Chelsea, unde nu a primit prea multe șanse.
În sezonul precedent, Arne Slot i-a oferit lui Rio șansa debutului la prima echipă a lui Liverpool. Acesta a evoluat în meciul din Cupa Angliei dintre Liverpool și Accrington, scor 4-0. Ngumoha a fost titular în acel joc, devenind cel mai tânăr jucător care evoluează în istoria Cupei Angliei. La momentului meciului, atacantul avea 16 ani și 135 de zile.
Jurnaliștii din Regat scriu că Arne Slot are în vedere să-i ofere mai multe șanse lui Rio Ngumoha în noul sezon. Mai ales după ce puștiul s-a mișcat foarte bine în meciurile de pregătire.
Rio Ngumoha s-a născut la Londra, dar familia sa are origini nigeriene. Cu toate acestea, atacantul a evoluat până acum numai pentru reprezentative de tineret ale Angliei. Părinții lui au emigrat în Anglia în urmă cu mai mulți ani, în căutarea unei vieți mai bune.
Presa din Anglia mai scrie despre educația foarte bună pe care a primit-o Rio Ngumoha de la părinții lui. Aceștia ar reprezenta un element foarte important de echilibru în cariera atacantului. După ce va împlini 17 ani, Ngumoha ar urma să primească un contract pe termen lung din partea lui Liverpool.
"Să te antrenezi cu cea mai bună echipă din lume e un vis îndeplinit pentru orice copil. Cel mai important este să am răbdare, nu vreau să grăbesc procesul. Sunt tânăr, trebuie să muncesc din greu și să îi demonstrez managerului că pot ajuta echipa", a declarat Rio Ngumoha, într-un interviu acordat pentru site-ul clubului.
Liverpool va debuta vineri în noul sezon din Premier League. Campioana en-titre va primi vizita celor de la Bournemouth. Toate meciurile din campionatul Angliei pot fi urmărite în direct pe VOYO.