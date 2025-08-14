Surpriză la Liverpool. Arne Slot a cheltuit peste 200 milioane € în mercato, dar ar putea miza pe un atacant de 16 ani. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

Meciurile din noul sezon al Premier League vor putea fi urmărite LIVE pe VOYO.



Spre deosebire de anii precedenți, "Cormoranii" au reușit în această vară unele dintre cele mai spectaculoase transferuri din lume. Numai pentru compartimentul ofensiv s-au cheltuit peste 200 de milioane de euro, prin venirile lui Florian Wirtz (22 de ani) și Hugo Ekitike (23 de ani).



Arne Slot ar putea miza pe un atacant de 16 ani



Chiar dacă a renunțat la Darwin Nunez (26 de ani) și Luis Diaz (28 de ani), Arne Slot are în continuare la dispoziție jucători ofensivi de renume precum Mohamed Salah (33 de ani), Cody Gakpo (26 de ani), Harvey Elliott (22 de ani) sau Federico Chiesa (27 de ani).



Cu toate acestea, presa din Anglia scrie că managerul lui Liverpool ar putea miza în noul sezon și pe tânărul atacant Rio Ngumoha (16 de ani). El va împlini 17 ani pe 29 august.



Rio Ngumoha a impresionat în perioada de pregătire. El a reușit să înscrie în trei meciuri amicale: Liverpool - Stoke City 5-0, Yokohama F. Marinos - Liverpool 1-3 și Liverpool - Athletic Bilbao 4-1.



Cel mai frumos gol l-a reușit în duelul cu Athletic Bilbao, disputat pe Anfield. Arne Slot l-a lăudat pe Rio Ngumoha pentru impactul pe care l-a avut în jocurile amicale, dar în același timp i-a spus că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ:



"Nu e singurul jucător tânăr care a avut un impact în jocul nostru. Rio are calitate, mă bucur că arată acest lucru și în timpul meciurilor, nu doar la antrenament. Avem mulți jucători de perspectivă. Dacă ai 16 ani și reușești să influențezi meciuri la acest nivel, cu siguranță meriți un compliment", a declarat Arne Slot, în perioada de pregătire.



VIDEO Rezumatul finalei Crystal Palace - Liverpool 2-2 (3-2 d.p.)

