Campioana ultimilor doi ani, FCSB este pe cale să rateze prezența în play-off, pentru prima oară în istoria formatului din Superligă cu play-off și play-out.

Situația s-a complicat pentru campioana en-titre după ce FC Argeș a câștigat meciul cu Farul Constanța, scor 1-0, astfel că FCSB este acum la șase puncte de play-off, chiar dacă are un meci în minus față de restul competitoarelor.

Ilie Dumitrescu: ”FCSB are prima șansă”

Ilie Dumitrescu crede că FCSB are, în continuare, prima șansă la calificarea în play-off. Campioana va închide etapa luni, împotriva celor de la Metaloglobus, pe Arena Națională.

”Dacă câștigă U Cluj cu Oțelul, CFR ia două puncte și Argeșul câștigă 3 puncte, FCSB e out indiferent ce face. Cam ăsta este calculul în momentul de față.

FCSB mai are un meci în plus față de celelalte, mai poate face 9 puncte, Oțelul 47 iar UTA la 48. Deci tot FCSB-ul (n.r. - are prima șansă la play-off).

Vorbim despre asta deoarece e subiect, pentru că există mari șanse ca FCSB, chiar și cu nouă puncte, să rateze play-off-ul! Doar primele 3 clasate sunt matematic în play-off. Se va juca, fiecare va lupta să câștige”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

În acest moment, doar trei echipe sunt sigure de prezența în play-off: Universitatea Craiova, Dinamo București și Rapid București. „U” Cluj și CFR Cluj sunt și ele foarte aproape, iar FC Argeș este principala favorită pentru ultimul loc. Cu o victorie în următorul meci, piteștenii ar deveni aproape siguri de calificare.

De partea cealaltă, situația FCSB este critică. Roș-albaștrii au nevoie de cel puțin 7 puncte din ultimele trei meciuri, ideal 9 din 9, și depind de pași greșiți ai rivalelor directe. Băieții lui Charalambous mai au de jucat cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj.

Cel mai bun scenariu pentru FCSB este să câștige toate cele trei meciuri și să ajungă la 49 de puncte. În acest caz, orice pas greșit al Argeșului, mai ales o înfrângere cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, poate deschide ușa calificării.