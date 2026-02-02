Philip Otele (26 de ani) a fost legitimat în perioada 2022-2023 la UTA, iar în perioada 2023-2024 la CFR Cluj, de unde a plecat în Emiratele Arabe Unite la Al Wahda.
Ce lovitură! Unde a ajuns Philip Otele, ex-CFR Cluj: ”Bine ai venit!”
Ulterior, Basel l-a luat sub formă de împrumut în 2025 și l-a transferat definitiv pentru 3 milioane de euro. Acum, Philip Otele a fost împrumutat de elvețieni la Hamburg!
Echipa din primul eșalon al Germaniei se situează pe locul 13 în clasament cu 19 puncte și a plătit 1 milion de euro pentru împrumutul nigerianului.
”Bine ai venit la Hamburg, Philip!
Am semnat cu Philip Otele de la FC Basel. Extrema de 26 de ani ni se alătură sub formă de împrumut pentru restul acestui sezon.
Urmează lucruri mari”, a scris Hamburg pe rețelele sociale.
- La CFR Cluj, Otele a bifat 45 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 18 ori și, pe deasupra, a oferit și opt pase decisive
- La UTA, nigerianul a jucat 58 de meciuri, a înscris 11 goluri și a pasat decisiv în trei situații. A înregistrat pentru arădeni 3.528 de minute