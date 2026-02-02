Philip Otele (26 de ani) a fost legitimat în perioada 2022-2023 la UTA, iar în perioada 2023-2024 la CFR Cluj, de unde a plecat în Emiratele Arabe Unite la Al Wahda.



Ce lovitură! Unde a ajuns Philip Otele, ex-CFR Cluj: ”Bine ai venit!”



Ulterior, Basel l-a luat sub formă de împrumut în 2025 și l-a transferat definitiv pentru 3 milioane de euro. Acum, Philip Otele a fost împrumutat de elvețieni la Hamburg!



Echipa din primul eșalon al Germaniei se situează pe locul 13 în clasament cu 19 puncte și a plătit 1 milion de euro pentru împrumutul nigerianului.



”Bine ai venit la Hamburg, Philip!



Am semnat cu Philip Otele de la FC Basel. Extrema de 26 de ani ni se alătură sub formă de împrumut pentru restul acestui sezon.

Urmează lucruri mari”, a scris Hamburg pe rețelele sociale.

