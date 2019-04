"Pleaca in Anglia sau Italia! Peste 20 de milioane de euro!" Transferul ISTORIC al lui Dennis Man, aproape sa devina realitate

Dennis Man este cel mai curtat jucator din Liga 1.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Derby-ul dintre FCSB si Universitatea Craiova, scor 3-2, din etapa a 3-a a playoff-ului i-a avut in tribune pe 2 dintre cei mai cunoscuti agenti la ora actuala - Neymar Sr si Pini Zahavi. Acestia au fost prezenti pe National Arena la invitatia lui Ioan Becali pentru a-l urmari pe Dennis Man! Fostul presedintele al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitica Dragomir, a dezvaluit la Ora Exacta in Sport ca exista deja oferte concrete din Premier League si Serie A pentru jucatorul FCSB-ului.

"Au venit pentru Man. Cand au venit ei, Man a facut cel mai bun joc de anul acesta. Daca mai face 2-3 jocuri de acest fel, parerea mea este ca se duce in Anglia sau in Italia. E curtat din ambele parti. Stiu lucruri concrete, dar Giovanni mi-a zis sa nu vorbesc, nu am acceptul lui sa dezvalui.



Nu stiu daca pretul cerut de FCSB este cel corect, dar stiu ca este peste 20 de milioane de euro" a spus Dumitru Dragomir la Pro X.