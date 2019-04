Mihai Teja are emotii inainte de derbyul cu CFR Cluj! FCSB isi poate pierde talismanul! Ce s-a intamplat de fiecare data cand Pintilii a fost pe teren!

Mihai Teja spera ca Mihai Pintilii sa se refaca pana la meciul cu CFR Cluj.

FCSB s-a impus fara probleme in meciul cu Sepsi si s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR Cluj. Cele doua se vor intalni duminica intr-un meci care poate decide campioana acestui sezon.

Teja are emotii inainte de acest meci dupa ce Mihai Pintilii a iesit accidentat in partida cu Sepsi. Pintilii a acuzat dureri si a fost schimbat in minutul 18 cu Olimpiu Morutan.

Talismanul de la FCSB

Pintilii poate fi considerat talismanul norocos in Liga 1 pentru FCSB. Formatia ros-albastra este neinvinsa in meciurile pe care mijlocasul de 34 de ani le-a jucat in acest sezon in campionatul romanesc. Pintilii a evoluat, insa, in numai 10 partide din cauza numeroaselor accidentari, cea mai grava fiind suferita in meciul Romania-Muntenegru.

La finalul partidei de aseara, Lucian Filip a comentat accidentarea lui Pintilii: "Sper sa nu fie ceva grav pentru ca aceasta echipa are mare nevoie de el". Mihai Teja a fost ceva mai increzator, sperand ca mijlocasul defensiv sa fie prezent in meciul de la Cluj: "Pintilii cred ca are o mica contractura si nu a vrut sa riste. Eu cred ca va fi pe teren cu CFR", a spus antrenorul de la FCSB.

Pintilii, ruptura musculara la meciul cu Voluntari

Pintilii revenise in meciul cu Craiova, dupa ce s-a accidentat in ultima etapa din sezonul regulat, cu FC Voluntari. Mijlocasul a suferit atunci o ruptura musculara si a pierdut primele doua meciuri din play-off, cu Viitorul si Astra.