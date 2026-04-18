Surpriză! Mihai Pintilii, în tribună la Dinamo - ”U” Cluj

Cele două echipe s-au întâlnit în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 13 grade Celsius.

Foto: Corespondenți Pro TV

În lojă, pe Arena Națională, și-a făcut apariția și fostul internațional român și fostul secund de la FCSB, Mihai Pintilii, alături de fiul său, Nicholas.





Echipele de start din Dinamo - ”U” Cluj

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Mazilu, Pop, Karamoko; Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean; Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chipciu - Bic - O. Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy; Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi





De când s-a retras din cariera de fotbalist, în 2020, la FCSB, Pintilii a rămas în cadrul clubului patronat de Gigi Becali. El a fost în staff-ul tehnic timp de șase ani. De două ori a fost interimar.

Pintilii a fost secundul lui Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea și Elias Charalambous. Cipriotul a fost cel mai longeviv antrenor de la FCSB.

Pintilii și Charalambous și-au dat demisia de la gruparea roș-albastră după ce FCSB a ratat accederea în play-off. La gruparea roș-albastră a venit Mirel Rădoi, care a primit mână liberă din partea lui Gigi Becali.

Cum arată play-off-ul