Chiar dacă a anunțat că Mamoudou Karamoko și George Pușcaș au făcut antrenamentele alături de restul grupului în ultimele zile, Zeljko Kopic a luat o decizie surprinzătoare.

George Pușcaș, OUT! Karamoko, rezervă

Se pare că atacantul român nu a fost inclus în lot, deși a venit la stadion alături de colegii săi. Cel mai probabil, starea medicală nu îi permite lui Pușcaș să evolueze în această partidă, iar staff-ul medical a decis să nu forțeze, deoarece acesta poate ajunge oricum pe masa de operație în această vară.

Cât despre Karamoko, acesta va fi pe banca de rezerve și are șanse bune să intre pe parcursul reprizei secunde.

„S-au antrenat cu noi și o să luăm o decizie până la meciul de mâine. Doar jucătorii care sunt sută la sută gata să joace vor fi acolo”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Echipele de start la Dinamo - FCSB: