Joyskim Dawa (29 de ani) s-a accidentat în finalul sezonului precedent și va reveni abia în luna octombrie. Pentru că nu-l poate trece de pe acum pe liste, Becali va apela la un ”artificiu” ca să-l poată înregistra pe fundașul camerunez imediat ce acesta se va recupera.



Omul care decide totul la FCSB și-a explicat planul cu lux de amănunte, dar a dat înapoi când și-a dat seama că este interzis de regulament.



În această perioadă, FCSB a mai oficializat un transfer. L-a adus pe Mamadou Thiam (30 de ani) de la Universitatea Cluj, pentru care a plătit 50.000 de euro. În plus, campioana l-a cedat și pe Andrei Gheorghiță definitiv sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.



Gigi Becali: ”De ce să nu fie de acord?”



”Ca să-l pot pune pe listă în orice perioadă a anului. Îi dau liber. Dacă el rămâne liber acum, atunci el poate fi legitimat oricând. Îl las liber, dar îi fac încă un contract în același timp. Acum îi dau hârtie, apoi îi fac încă un contract.



Păi, de ce să nu fie de acord? Am aruncat-o și eu. Nu știu dacă o fac. Am zis și eu”, a spus Becali, la Digi Sport.

