Atacantul senegalez de 30 de ani a semnat cu campioana României și a efectuat deja primul antrenament alături de noii săi colegi, la Baza Sportivă FCSB.

Mamadou Thiam, prezentat oficial la FCSB

Thiam vine de la Universitatea Cluj, echipă pentru care a jucat din 2022 și unde a adunat 78 de partide, marcând 22 de goluri și oferind 8 pase decisive. În actualul sezon din Superliga, a început bine, cu două reușite în primele șapte etape.

Atacantul va purta tricoul cu numărul 93, așa cum anunțase Mihai Stoica în urmă cu două zile, și a fost prezentat oficial pe canalele media ale clubului.

„Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam. Clubul îi urează bun venit și cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, a transmis FCSB.

„E Mamadou Thiam lovitura verii la FCSB?” Gigi Becali a răspuns imediat

Întrebat dacă Pro TV dacă Thiam poate fi considerat „lovitura verii”, Gigi Becali a răspuns imediat: „E bine acum. Dacă l-am luat, e bine, nu? Îți dai seama că va fi concurență. Eee, ce lovitură? Nu, vom vedea. Eu am încredere! Gheorghiță și 50.000 de euro, da!”.

Transferul a fost gândit pentru a aduce concurență în ofensiva lui Elias Charalambous, acolo unde Denis Alibec a lipsit din cauza problemelor medicale, iar Daniel Bîrligea a dus greul în startul sezonului.

