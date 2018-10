Surpriza uriasa la Real! Primul transfer cerut de Solari la nici 24 de ore de cand a fost numit: e un fost jucator al Barcei

Julen Lopetegui a fost demis luni seara de Real Madrid dupa cel mai slab start de sezon din istoria clubului.

Locul sau a fost luat de Solari, fost jucator pe "Santiago Bernabeu".

Desi a fost anuntat doar ca interimar pana cand Perez va gasi un nou antrenor, Solari isi ia in serios rolul la club. Potrivit prese spaniole, Solari a cerut deja un prim transfer pentru perioada de iarna: Marc Bartra, jucator crescut de Barcelona.



Bartra, in varsta de 27 de ani, a jucat pentru Barcelona B si pentru echipa mare in perioada 2010-2016. Au urmat apoi doua sezoane in Germania la Borussia Dortmund, iar in prezent este fotbalistul lui Betis.