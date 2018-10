Primul transfer facut de Rednic! El jucatorul care porneste REMONTADA la Dinamo: a fost condamnat la inchisoare in 2011

Dinamo se afla in unul dintre cele mai grele momente din istoria clubului.

Echipa este pe locul 12 in clasament, loc de baraj, situatie nemaiintalnita in ultimii 28 de ani. Imediat dupa meciul cu Concordia Chiajna, scor 0-0, Mircea Rednic a anuntat cinci transferuri: un portar, un fundas stanga, un fundas central, un mijlocas si un atacant.

Primul venit ar putea fi Logan Bailly, potrivit doardinamo.ro. Bailly este un portar belgian in varsta de 32 de ani care a jucat ultima data la Mouscron, fosta echipa a lui Mircea Rednic. Bailly are si 8 selectii la nationala Belgiei, insa ultima prezenta a fost in 2010 intr-o remiza cu Austria, scor 4-4.

Bailly a fost condamnat in 2011 la 5 luni de inchisoare de un tribunal din Liege. Bailly fusese implicat intr-o bataie, alaturi de fratele sau, in 2008. Bailly a raspuns violent unui fan care il tachina intr-un bar dupa ce castigase titlul cu Standard Liege.

Bailly a mai fost aproape de un transfer in Romania in 2008. Tot Rednic voia sa-l aduca atunci, dar la Rapid. Jucatorul a ales atunci sa se transfere la Borussia Monchengladbach.