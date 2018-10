Victorie rapida pentru Daniel Ghita, la revenirea in ring! TKO in prima runda prin "specialitatea casei"

Daniel Ghita a revenit cu o victorie in ring.

Absent de mai bine de 4 ani din ring, Daniel Ghita a revenit aseara intr-un meci de kickboxing, luptand cu Dzevad Poturak in gala Colosseum de la Cluj.

Ghita si Poturak au o istorie lunga, luptand de 3 ori pana aseara, Poturak castigand in 2008, iar Ghita in 2010 si 2012. Aseara, Ghita si-a trecut o noua victorie in palmares in fata bosniacului, dupa mai multe lovituri joase de picior ce l-au facut pe Poturak sa abandoneze rapid in prima repriza.

De altfel, low kick-urile romanului au fost arma sa principala si in perioada de glorie, cand era numarul 1 in circuitul GLORY. Printre victimele loviturilor sale de picior se numara Anderson Silva, Jamal Ben Saddik, Mourad Bouzidi, Fikri Ameziane, Sergei Kharitonov, Sergei Lascenko sau Tomas Hron.

Dupa meci, Ghita a avut si un mesaj pentru fanii sai: "Va multumesc tuturor, fanilor, sponsorilor, prietenilor si tuturor ca ati fost langa mine! Celor care nu ati fost langa mine, va multumesc! A fost o mare onoare sa castig in orasul lui Avram Iancu in anul Centenarului! Desi sunt bucureștean, iubesc Transilvania...iubesc toti romanii de pretutindeni! Noi trebuie sa ne unim si sa ne iubim", a fost mesajul postat pe pagina sa de Facebook.