Pentru această partidă, Zeljko Kopic nu l-a avut la dispoziție pe Cristi Mihai (21 de ani), una dintre soluțiile pentru regula U21 din echipa sa.



Chiar înainte de meci, Andrei Nicolescu, președintele clubului, a dezvăluit că mijlocașul a suferit o accidentare la unul dintre antrenamentele echipei și va lipsi aproximativ trei săptămâni, după care va urma și o perioadă de recuperare.



Cristi Mihai, OUT după accidentare!



Absența lui Cristi Mihai ”cântărește” pentru ”roș-albi”, având în vedere că acesta reprezintă o soluție pentru regula U21. La meciul cu CS Dinamo, mijlocașul a fost văzut în cârje.



„Din păcate, la un antrenament s-a lovit. Are o fractură de maleolă, ceea ce e destul de complicat. Va dura vreo trei săptămâni până când îl vom vedea din nou, după o perioadă de recuperare. La antrenament, într-un duel, se întâmplă.



Am hotărât să stea la Săftica în perioada asta, să câștige în fiecare zi toate orele alea pentru a face toate procedurile de care are nevoie și, în același timp, să fie monitorizat și să nu piardă din ceea ce ar trebui să facă el. E un jucător în care credem, trebuie să aibă un tratament special”, a spus Andrei Nicolescu, la 48TV.



Evaluat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Mihai a fost primul jucător transferat de Dinamo în perioada de mercato din vară. În schimbul său, ”câinii” au plătit 350.000 de euro.



Ce meciuri va rata Cristi Mihai



În mod cert, mijlocașul naționalei de tineret nu va fi disponibil pentru următoarele două partide ale lui Dinamo din campionat. Ambele vor fi disputate de ”câini” pe teren propriu, cu CFR Cluj și Csikszereda.



Apoi va urma pauza pentru meciurile echipelor naționale, după care deplasarea la FC Botoșani, programată în weekend-ul 21-23 noiembrie. Cel mai probabil, abia atunci va intra Mihai în circuitul echipei.

