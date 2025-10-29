Printre altele, fostul portar a vorbit despre culisele transferului său la Manchester City, în schimbul sumei de 3,8 milioane de euro. Atât au plătit ”cetățenii” în 2012 pentru a-l transfera de la Poli Timișoara.



Pantilimon își amintește că Răzvan Lucescu, atunci selecționer al României, a avut o contribuție importantă la transferul său. Fiul lui ”Il Luce” a vorbit personal cu Roberto Mancini, antrenorul de la acea vreme al ”cetățenilor”.



Costel Pantilimon dezvăluie: ”Răzvan Lucescu a contribuit foarte mult la transferul la City”



În total, Pantilimon a strâns 143 de partide în fotbalul britanic, în Premier League, Championship, FA Cup și League Cup. După Manchester City au mai urmat Sunderland, Watford și Nottingham Forest.



„Multă lume nu știe, Răzvan Lucescu a contribuit foarte mult la plecarea mea la City. N-am spus-o niciodată, e în premieră. Nu știu dacă aș da mai multe detalii, dar el a contribuit foarte mult când era selecționer. A avut un cuvânt mare de spus.



O discuție între antrenori și un feedback foarte, foarte bun și un ”push” din partea lui. De asta spun că a fost un ajutor foarte mare”, a spus Pantilimon, în emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



CV-ul lui Costel Pantilimon:



3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt

În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia)

Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford

Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League

Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest

VIDEO - Emisiunea ”Poveștile Sport.ro” cu Costel Pantilimon:

