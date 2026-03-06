Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:00, în sferturile de finală ale Cupei României pe ”Arcul de Triumf”. Dinamo s-a calificat în semifinale, unde va da peste Universitatea Craiova.

Ce obiectiv are Dinamo: ”E cel mai scurt drum către Europa”

Cristi Mihai (21 de ani), cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, a explicat după meci că Dinamo își dorește deosebit de mult să câștige Cupa României, ca să-și asigure și prezența în Europa stagiunea următoare.

Fotbalistul lui Dinamo a ținut să puncteze că o clasare cât mai bună la finalul play-off-ului și Cupa României sunt două obiective reale la echipa pregătită de Zeljko Kopic.

”Ne-am pregătit pe ambele fronturi, la fotbal trebuie să ai mereu și un plan 'B'. (n.r. despre partida cu Universitatea Craiova) Sigur că ne dorim să câștigăm. Am făcut de două ori egal cu ei și vrem foarte mult victoria.

Cupa este cel mai scurt drum către Europa și trebuie să câștigăm cu Craiova. Va fi un meci foarte greu și trebuie să dăm totul pe teren. La Dinamo se vorbește despre cupă și despre cum să rămânem cât mai sus în clasament. Acesta este obiectivul nostru.

Mă simt foarte bine și mă bucur că nu mai am accidentări, pentru că am trecut prin mai multe în ultima perioadă. În privința primului '11', este decizia lui mister, el alege cea mai bună formulă”, a spus Cristi Mihai.

Pentru Dinamo urmează meciul cu CFR Cluj de luni, 9 martie, de la ora 20:00, din ultima etapă a sezonului regulat. Meciul va avea loc pe ”Constantin Rădulescu” în Gruia și va putea fi urmărit și LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.