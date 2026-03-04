”Câinii” au pierdut cu Rapid (1-2) și cu FC Argeș (0-1), iar în ultima etapă vor avea parte de un test dificil, la Cluj, pe terenul celor de la CFR. În cazul unui eșec, există posibilitatea ca Dinamo să ajungă tocmai pe locul șase, dacă FC Argeș și Universitatea Cluj își vor câștiga meciurile din această etapă.

Dinamo are acum un examen important în Cupa României, acolo unde va întâlni divizionara secundă Metalul Buzău. Dacă va trece, echipa lui Kopic va juca în semifinale pe teren propriu cu învingătoarea dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Cristi Mihai: ”Am avut o ședință. Kopic ne-a explicat ce am făcut greșit”

La conferința de presă premergătoare meciului din Cupa României, Cristi Mihai (21 de ani) a dezvăluit ce s-a întâmplat în cadrul echipei după înfrângerea din etapa precedentă cu FC Argeș.

”Este o atmosferă bună după meciurile pierdute în campionat. Am avut o ședință cu Mister, tot grupul, ne-a explicat ce am făcut greșit și unde trebuie să fim mai buni. Am luat informațiile ca atare și de acum înainte trebuie să le aplicăm și pe teren.

De-abia acum începe greul pentru noi. Trebuie să fim focusați doar pe noi, nu pe celelalte echipe, să ne facem jocul și să sperăm că o vom scoate la capăt”, a spus Cristi Mihai, la conferința de presă.

Meciul Dinamo - Metalul Buzău, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, se va disputa, joi, de la ora 20:00, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Meciul cu CFR Cluj, foarte important pentru Dinamo

Chiar dacă se cunosc deja echipele calificate în ”TOP 6” din Superligă, meciul cu CFR Cluj are o miză specială pentru Dinamo. Dacă va ajunge pe locul șase, echipa lui Kopic va juca în prima etapă din play-off cu Universitatea Craiova, în deplasare.

Un succes ar reprezenta o gură mare de oxigen pentru ”câini”, în contextul în care, în această etapă, Rapid și Universitatea Craiova se vor întâlni în meci direct pe Giulești. Nu va fi ușor pentru Dinamo, având în vedere că CFR Cluj vine după un parcurs de senzație: zece victorii consecutive în campionat!