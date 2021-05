Cazarma FCSB! Becali, decizie de ultima ora. Ce le-a transmis jucatorilor

Gigi Becali vrea sa se asigure ca fotbalistii sai sunt all-in in lupta pentru titlu.

Pentru a-i feri de orice presiune externa si pentru a fi sigur ca jucatorii sunt 100% concentrati pe misiunea echipei in finalul de playoff, Becali a hotarat ca perioada de cantonament sa fie prelungita. Astfel, lotul FCSB va ramane in baza de la Berceni si dupa revenirea de la Sfantu Gehorghe, anunta PRO Sport. Fotbalistii vor avea liber sa-si vada familiile doar joi, dupa jocul cu Craiova.

CFR si FCSB pot juca la Cluj cu titlul pe masa weekendul viitor, in cazul in care ros-albastrii nu calca gresit in urmatoarele doua jocuri. Acum, distanta dintre CFR si FCSB e de 4 puncte, insa campioana din ultimele 4 sezoane are o partida in plus.