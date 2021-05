Cu Fulga si Nita, aproape ca vii de la gradinita! Criza teribila in lotul FCSB! Inca un jucator a picat. Ce jucatori au prins banca la Sf. Gheorghe

Accidentarile si suspendarile din lotul FCSB le-a dau mari batai de cap ros-albastrilor in finalul sezonului.

Cu Sepsi, Petrea a apelat din nou la solutia Nedelcu in centrul defensivei, dupa ce a ramas si fara Harut. Titular dupa ce Miron s-a accidentat, Harut s-a accidentat la jocul cu Clinceni. Daca primul 11 e inca decent, in ciuda absentelor, banca e tot mai subtire.

In lotul luat la Sfantu Gheorghe s-au aflat Fulga, Ciuciulete sau Musi. Pe langa ei, Perianu si Nita sunt veterani, avand in vedere ca au avut contacte constante cu prima echipa in acest campionat.

Lista rezervelor a fost completata cu Vlad, scos din poarta de Becali in urma erorilor din ultimele meciuri, Vina si Buziuc. Ultimul a reaparut in lot in ultimele saptamani dupa cateva luni la echipa secunda, sub comanda lui Vintila. Fusese trimis in C dupa ce l-a dezamagit pe patron.