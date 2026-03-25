Eugen Neagoe nu mai este antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, iar conducerea clubului s-a mișcat rapid pentru a-i găsi înlocuitor.

Favorit să preia banca tehnică este Mehmet Topal, tehnician care ar urma să înceapă în curând un nou mandat la formația ploieșteană, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.

Topal va conduce primul antrenament vineri

Potrivit informațiilor Sport.ro, antrenorul turc este așteptat vineri la Ploiești. Dacă tot va merge ca la carte, Topal va semna un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire. Tot vineri ar urma să conducă și primul antrenament al echipei.