Petrescu anunta un derby inchis: "Si la United-Barcelona lumea visa 100 de ocazii!" Cel mai important jucator de la FCSB: "S-a vazut diferenta cand a intrat el!" Care e surpriza lui Teja

Dan Petrescu anunta un derby inchis duminica seara, in Gruia.

Antrenorul CFR-ului spune ca suporterii nu trebuie sa se astepte la o partida spectaculoasa in derby, data fiind importanta confruntarii. Petrescu a precizat ca Tucudean s-a antrenat normal, insa sunt sanse mici ca atacantul sa fie pe teren la partida cu FCSB.

Dan Petrescu a identificat si care punctele forte ale echipei lui Teja: fundasul Planic, jucatorii de atac si surpriza Hora.

"A fost o saptamana normala de pregatire, am avut mai mult timp sa pregatim meciul. Ma bucur ca toti jucatorii sunt apti. Au inceput toti antrenamentele. Tucudean s-a antrenat bine, normal, azi chiar a fost unul dintre cei mai buni. Dar sansele sunt mici sa joace cu FCSB.

Si la Barcelona cu Manchester United toata lumea visa 100 de ocazii, dar nu cred ca au fost 3 faze. Va fi greu sa iti creezi ocazii. Toata lumea spera sa fie ocazii multe, dar speram sa le avem noi pe cele care vor fi. Indiferent de rezultat, mai sunt 5 meciuri. Ati vazut ce s-a intamplat si in sezonul trecut, in play-off se pot intampla foarte multe.

In momentul cand a intrat Planic s-a vazut diferenta. Echipa a castigat trei meciuri la rand. Si nu doar el, si jucatorii de atac. Tanase, Coman, Man, Gnohere si surpriza Hora. Hora e o surpriza si pentru mine si pentru ei, nu stiam ca are calitati de golgheter.

Budescu are un salariu incredibil acolo unde joaca. Nu cred ca ar vrea sa vina el la noi. Si nu cred ca ar putea juca in sistemul nostru. Acum, daca el ar vrea sa vina, am putea schimba sistemul pentru el", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.