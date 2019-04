"Daca vom castiga cu FCSB, 80% suntem campioni!" Reactia lui Camora cand a fost intrebat de arbitri: "Asta e o prostie!"

CFR - FCSB este derby-ul care poate decide campioana in acest sezon.

Camora, capitanul ardelenilor, nu considera ca meciul de duminica ar putea fi decisiv in lupta pentru campionat, desi admite ca o victorie a echipei sale ar aduce titlul in Gruia in proportie de 80%.

Camora nu este interesat de arbitraj. Fundasul CFR-ului este de parere ca ar fi prostie ca LPF sa aduca arbitri straini la meciurile din Liga 1 din moment ce Romania are arbitri internationali.

"O sa fie un meci foarte important pentru ambele echipe, dar nu se decide acum campionatul. Matematic, mai este posibil orice. La un rezultat de egalitate am ramane pe primul loc, dar e important sa castigam si sa avem o distanta mai mare. Sper sa vina toti suporterii, avem un mic avantaj ca jucam acasa si suntem pe primul loc. Nu avem nevoie de prima speciala, vrem doar sa castigam campionatul.

Daca vom castiga acest meci, poate 80% suntem campioni. Daca batem noi, avem sansa foarte-foarte mare sa luam titlul. Daca bate FCSB, ramanem la egalitate de puncte. Deci, sanse mai mari pentru noi.

Asta cu arbitrii e o prostie. Daca avem arbitri internationali in campionatul nostru de ce sa aducem arbitri din Grecia sau Cipru? Speram sa fie un meci corect din punct de vedere al arbitrajului", a declarat Camora in cadrul unei conferinte de presa.