Atacantul a fost transferat de CFR Cluj la D.C. United, club care a confirmat oficial mutarea și suma achitată: 7 milioane de dolari, aproximativ 5,8 milioane de euro. Este cel mai scump transfer din istoria grupării americane.



Petre Grigoraș a văzut cât s-a plătit pe Louis Munteanu și a reacționat imediat



Internaționalul român a semnat un contract pe trei ani și jumătate, valabil până la finalul sezonului 2028/2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În primul sezon din MLS, Munteanu va încasa un salariu de un milion de dolari, sumă care va crește anual cu 10%.



Mutarea a fost comentată și de Petre Grigoraș, fost antrenor la CFR Cluj, care consideră că suma obținută de ardeleni este una realistă.



„Mi se pare o sumă corectă pentru el, chiar dacă CFR cerea milioane și milioane. La noi se vorbește de 30 sau 50 de milioane, dar trebuie să avem discernământ. Este o sumă bună, mai ales că CFR nu stă foarte bine financiar și avea nevoie de bani. În plus, nici jucătorul nu mai avea răbdare să aștepte încă șase luni”, a declarat Grigoraș la Sport Total FM.



Louis Munteanu pleacă în SUA după două sezoane solide la CFR Cluj. Transferat în vara lui 2024 de la Fiorentina, atacantul a devenit golgheterul Superligii în primul sezon, cu 23 de goluri, și a contribuit decisiv la câștigarea Cupei României. Per total, a strâns 63 de meciuri, 28 de goluri și 9 pase decisive pentru formația din Gruia.

