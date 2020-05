Peluza Nord a FCSB-ului porneste razboiul impotriva CSA Steaua: "Decizia nu e definitiva si vom lupta!" Un avocat ii va ajuta in procesele cu Talpan

Din articol FCSB la inaugurarea Ghencea?

FCSB vrea din nou o galerie numeroasa la stadion si liderii Peluzei Nord a ros-albastrilor sunt pregatiti sa inceapa revolutia.

Gheorghe Mustata, unul din liderii Peluzei Nord, a declarat ca va infiinta Asociatia Suporterilor si ii asteapta in continuare alaturi de el si pe fanii Stelei din Liga a 4-a.

Mai mult, presedintele asociatiei va fi un avocat care ii va ajuta in procesele viitoare cu Florin Talpan, in incercarea de a castiga palmaresul.

"Astept sa vina alaturi de noi chiar si suporterii Stelei din Liga 4-a. Sa fim din nou cei mai puternici si sa umplem stadionul. Sunt sigur ca vor fi alaturi de noi, mai ales daca Armata nu mai ajuta clubul dupa aceasta pandemie. Presedintele Asociatiei Suporterilor va fi avocatul Virgil Boglea.

Domnul avocat sustine ca in procesele castigate de Florin Talpan au fost numeroase nereguli. Cred ca impartirea clubului s-a facut printr-o mintire in masa a suporterilor, dar lucrurile nu vor ramane asa. Decizia referitoare la palmares nu este definitiva si vom lupta in acest sens", a spus Gheorghe Mustata la Radio Sport 1.

FCSB la inaugurarea Ghencea?

Liderul Peluzei Nord mai spune ca isi doreste ca FCSB sa inaugureze noua arena din Ghencea si a stabiliti si impotriva cui vrea sa joace:

"Referitor la stadionul Steaua, marea mea ambitie este sa jucam noi meciul de deschidere. Poate fi un meci FCSB - Galatasaray. Am sa le arat celor de la Steaua ca si noi putem juca acolo, e si casa noastra", a mai spus Mustata.