FCSB isi poate lua ADIO de la Planic fara sa mai joace vreun meci! Titularul lui Vintila nu se poate intoarce pentru antrenamente 

FCSB ar putea reincepe campionatul cu probleme serioase de lot in urma pandemiei de coronavirus.

Bogdan Vintila ar avea disponibili doar 20 de jucatori in lot, fara cei 6 jucatori bagati in somaj tehnic. Desi cazul lui Balgradean este deja cunoscut, dupa ce a semnat cu CFR Cluj si Gigi Becali a spus ca nu va mai prinde lotul, ceilalti 5 jucatori sunt ignorati de club si nu au primit un program de pregatire.

Unul dintre jucatorii bagati in somaj tehnic este Bogdan Planic, cel care a refuzat injumatatirea salariului. Cel mai bun fundas al FCSB-ului nu s-ar putea intoarce la echipa nici daca l-ar chema patronul, dupa ce se ridica starea de urgenta.

Dupa suspendarea campionatului, Planic a plecat in Serbia, pentru a fi alaturi de familia lui, iar granitele tarii vor ramane inchise pe perioada starii de urgenta.

Desi in Romania starea de urgenta va fi ridicata pe 15 mai, iar echipele s-ar putea intoarce la antrenamente, situatia lui Planic este mai delicata.

Fundasul ar fi obligat sa stea 14 zile in autoizolare, daca s-ar intoarce in Romania, ceea ce ar face imposibil ca el sa se prezinte la antrenamente sau sa participe la reluarea sezonului din Liga 1. Mai mult, Planic ar putea sa nu mai joace niciun meci in tricoul ros-albastrilor, in cazul in care granitele din Serbia s-ar deschide in prima parte a lunii iunie.

Bogdan Planic (28 ani) a semnat cu FCSB in 2017, in schimbul sumei de 300.000 de euro. Desi oficialii FCSB sustin ca jucatorul ar mai avea un an de contract, agentul jucatorului sustine ca fundasul ar putea pleca liber de contract din vara. Cota de piata a lui Planic este de 1.8 milioane de euro, conform Transfermarkt.