Pedepsele URIASE care ii asteapta pe fotbalisti! Ce sanctiuni pot primi daca sufla nasul sau scuipa pe teren: recomandarile FRF si LPF

Liga 1 revine in luna iunie, iar cluburile vor trebui sa respecte un protocol elaborat pentru reinceperea meciurilor.

Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal au pus la punct protocolul pentru disputarea meciurilor din Liga 1, iar sezonul ar urma sa fie reluat in weekendul din 13-14 iunie.

Toate documentele vor fi analizate astazi, in sedinta Comitetului Executiv, urmand a se lua o decizie finala.

Conform protocolului, primii care vor ajunge la stadion sunt arbitrii, care vor fi nevoiti sa se prezinte cu 100 de minute inainte de fluierul de start al partidei.

Autocarele echipelor vor veni la ore diferite, urmand ca oaspetii sa vina cu 90 de minute inainte de startul meciului, iar gazdele cu 75 de minute.

Soferii nu vor avea voie sa coboare din autobuz decat pentru a ajuta la descarcarea bagajelor.

De partea cealalta, LPF propune ca jucatorii echipei gazda sa vina la stadion cu masinile personale.

Toti fotbalistii vor veni de acasa cu echipamentul pe care il vor imbraca la meci, iar titularii vor intra separat in vestiar fata de rezerve. Jucatorii care nu fac parte din primul 11 vor astepta pe gazon pana se echipeaza titularii, iar apoi vor avea si ei acces in vestiar.

Iesirea echipelor la incalzire se va face pe rand, iar jucatorii vor sta pe teren la minimum doi metri distanta unul de altul in timpul incalzirii.

"Nu sunt recomandate sedintele tehnico-tactice in vestiar decat daca acestea sunt strict necesare. De preferat ca sedintele tehnico-tactice sa se desfasoare inaintea sosirii la stadion, in spatii deschise (aer liber) sau in sali/incinte unde se poate pastra distanta de 2 metri intre participanti", se mai arata intr-un punct din protocolul FRF, facut public de Gazeta.

Intrarea pe gazon inainte de startul meciului se face separat

Potrivit protocolului FRF, arbitrii vor iesi pe gazon cu 10 minute inainte de start, gazdele cu 8 minute, iar oaspetii cu 6 minute, pentru a nu se inghesui pe tunel.

Jucatorii de pe banca de rezerve trebuie sa pastreze un loc liber intre ei, iar toti trebuie sa poarte masti, singura exceptie fiind antrenorul, care nu este obligat sa poarte masca. In cazul in care nu sunt locuri suficiente pe banca, FRF propune aducerea de scaune suplimentare.

Scuipatul sau suflatul nasului, suspendare de la 6 la 12 jocuri

"Pe intreaga durata a jocului este interzis jucatorilor, staffului tehnic si oficialilor cluburilor eliminarea secretiilor nazale si/sau a salivei pe suprafata de joc sau in zona vestiarelor, a tunelului de access si a bancii tehnice"

Jucatorii care vor incalca aceste reguli, 'vor fi sanctionati conform prevederilor din art. 63. alin. 2.3 din Regulamentul Disciplinar la care se va adauga o penalitate sportiva'. Articolul respectiv prevede 'suspendare de la 6 la 12 jocuri'.

Arbitrii nu vor fi atinsi de aceasta sanctiune.

Fara dusuri la vestiare! Fotbalistii se vor spala acasa sau la hotel

LPF are o propunere bizara pentru igiena jucatorilor in care "Recomanda dusurile individuale (pentru a evita ca aburii de apa sa actioneze ca si conductori pentru virusi catre alte persoane) sau se va lua in considerare optiunea spalatului acasa sau la hotel".

Antrenorii nu vor mai lua parte la conferintele de presa si vor vorbi doar cu reprezentantii televiziunilor detinatoare de drepturi.