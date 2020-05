"Cadeau adversarii in fata mea, nu intelegeam de ce sunt asa tehnic :)" Dezvaluiri INCREDIBILE despre meciurile aranjate din Liga 1

S-a vorbit despre mai multe meciuri aranjate din trecut, iar astazi, noi dezvaluiri ies la iveala.

Narcis Raducan a vorbit despre cariera sa si a facut niste dezvaluiri incredibile in legatura cu meciurile aranjate. Totul s-a intamplat dupa ce mai multi oameni cu legaturi in Liga 1 au inceput sa se confeseze. A fost si cazul lui Adrian Porumboiu, care spune ca a arbitrat meciuri aranjate.

Narcis Raducan a jucat la Steaua, FC National sau Rapid si a fost membru in conducerea mai multor cluburi din Liga 1. "Trebuie sa inteleaga cu totii ca acum 20-25 de ani era intr-un anumit context. Calitatea fotbalului era una ridicata, dar moralitatea era una indoielnica. In multe partide plana suspiciunea. Blat nu pot sa zic ca a fost, pentru ca blat se numeste unul care a si fost dovedit. Eu nu am parghiile necessare ca sa spun asta.

Meciurile suspecte sigur ca au fost, foarte multe. Uneori cadeau adversarii in fata mea si nu intelegeam de ce sunt atat de tehnic si invers, cand mergai ca pe zapada si nu inaintai deloc. Cine spune ca nu a jucat intr-un meci suspect, ori e diplomat, ori minte. Nu exista, erau foarte multe.", a spus Narcis Raducan pentru Gazeta.

"Era un noroi, era un teren mocirlos. Am asteptat pana cand a intrat un jucator de-al Sportului in careu la un atac al ploiestenilor. Nici vorba de penalty, dar am dat. Jucatorul a ratat si am repetat-o, pentru ca stiam ca rateaza.", a spunea Porumboiu acum cateva saptamani, despre un Petrolul - Sportul, incheiat 0-0.