Reactie vehementa a unui antrenor din Liga 1. "Acest campionat este un esec total!" Ce spune despre reluarea sezonului

Ilie Poenaru, antrenorul echipei Academica Clinceni, a explicat greutatile pe care le intampina toate cluburile din Liga 1 din cauza pandemei de coronavirus.

"Nu ne antrenam in conditiile pe care le dorim, din pacate. Facem grupe de patru, dar depinde si de cati jucatori ai. Inca nu ne-au venit doi-trei jucatori din cei straini, inca nu am reusit sa ii aducem, intampina probleme foarte mari. Nu vin din zone rosii, cu probleme", a declarat pentru TelekomSport Ilie Poenaru.

De asemenea, el a spus ca echipele nu vor avea voie sa joace nici macar un amical inainte ca Liga 1 sa reinceapa si ca nu stie cum va arata fotbalul din Romania in continuare.

"Noi speram sa nu mai urmeze acea perioada de carantina pentru ca ei au facut test la ei in tara, vor face test si aici si chiar daca raman intr-o carantina, macar sa ii lase sa se antreneze. Din ce am inteles nu am voie nici macar un meci amical, jucatorii nu au repere, distante. Saptamana viitoare macar, dupa ce repetam al doilea test si iesim bine, nu ni se da voie sa prindem macar doua saptamani jumatate in care sa lucram in grupuri mari sau cu toti la un loc, acest campionat este un esec total", a declarat Poenaru.

Cluburile din Liga 1 au inceput testarile si antrenamentele individuale acum 2 saptamani. Cel mai probabil, competitia va fi reluata dupa jumatatea lui iunie.