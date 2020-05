Liga 1 REVINE la viata! Cum arata protocolul elaborat pentru reinceperea meciurilor. Delimitari ale stadionului pe ZONE

Reluarea campionatului este din ce in ce mai aproape, iar echipele vor fi obligate sa respecte un protocol.

Liga Profesionista de Fotbal a pus la punct protocolul pentru disputarea meciurilor din Liga 1, care ar putea fi reluata de pe data de 12 iunie.

Gazeta Sporturilor a publicat draftul protocolului in care apar specificatiile legate de obligatiile echipelor, dar si a celor prezenti la stadion. Astfel, arena va fi impartita in 3 zone.

Zona 1 este 'Zona Interioara', care include terenul de joc, marginea terenului de joc, tunelul de acces, zona vestiarelor jucatorilor/arbitrilor, camera delegatilor de joc si cabinetul de testare anti-doping. De asemenea, in fiecare zona pot fi prezente maximum 100 de persoane in acelasi timp.

Zona 2 o reprezinta 'Tribuna' si este alcatuita din sectoarele de tribune, scarile de acces, dar si spatiile administrative pentru trasnmisiunea TV, zonele specifice presei, camerele/punctul de comanda si control.

Zona 3 este 'Spatiul exterior stadionului' care acopera locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale detinatorului de drepturi, zona imediat exerioara a stadionului.

In toate zonele limita de persoane este de maximum 100 in acelasi timp.

Regulile care trebuie respectate inainte, in timpul si dupa incheierea meciurilor

1. Sosirea echipelor la stadion

- se va face cu mai multe mijloace de transport, de preferat autocare, iar toti sunt obligati sa poarte masca de protectie

- echipele nu pot ajunge in acelasi timp, ci la un interval de 10 minute

- este recomandata utilizarea cailor de acces diferite catre vestiare

- cele doua echipe nu pot inspecta terenul in acelasi timp

- in cazul echipei care joaca pe teren propriu, se ia in calcul optiunea ca jucatorii sa soseasca cu propria masina la stadion

2. Vestiarele

- este recomandata gasirea unor spatii adiacente, pe care jucatorii de rezerva sa le utilizeaza. In cazul inc are nu se poate, se recurge la reducerea aglomerarii prin echiparea / dezechiparea in intervale de timp diferite sau consecutive a titluarilor fata de rezerve.

3. Incalzirea

- iesirea pe teren se face alternativ

- stationarea sau incalzirea preliminara a jucatorilor in spatiile interioare este interzisa

4. Control echipament

- arbitrul asistent este obligat sa efectueze procesul la usa fiecarui vestiar, NU in zona de adunare

5. Intrarea pe teren, inainte de startul meciului

- cele doua echipe nu intra simultat, ci la un interval de timp

- nu vor exista copii insotitori, mascote, poze de grup la centrul terenului, ceremonii de deschidere cu invitati sau strangeri de mana la intrarea pe teren

6. Suprafata tehnica

- pe banca stau doar 6 membri ai staff-ului, cu intervale de un scaun liber intre ei

- rezervele vor sta in tribuna, imediat deasupra bancii tehnice (daca exista acces direct la teren), sau pe scaune/banci suplimentare, cu respectarea intervalului de un scaun liber intre ei

7. Dupa meci

- singurele activitati de presa permise sunt cele efectuate in spatii deschide (la pozitia de super-flash), cu respectarea regulilor de distantare sociala

- zona vestiarelor, sala de presa si zona mixta raman inchise accesului mass-media

- conferintele de presa vor avea loc doar online

8. Control antidoping

- in functie de posibilitatile de infrastructura, se recomanda amenajarea unei camere suplimentare antidoping pentru distantarea/separarea spatiala a jucatorilor celor doua echipe

9. Plecarea echipelor

- in acelasi mod ca si protocolul de venire, echipele nu pot pleca in acelasi timp