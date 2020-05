"Au vrut sa vina si la noi!" Investitorii spanioli care vor sa cumpere Dinamo au vrut sa preia alta echipa din Liga 1! Ce lovitura neastepata putea sa dea! Anunt de ultima ora

Investitorii care au negociat cu Negoita preluarea lui Dinamo au incercat sa mai cumpere un club din Liga 1.

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit despre situatia de la Dinamo si spune ca investitorii spanioli care au negociat cu Negoita preluarea clubului, au incercat in trecut sa o cumpere si pe CFR Cluj. Bogdan Mara a avut o serie de critci la adresa impresarului Tonu Curea, cel care l-a adus pe Julio Baptista la CFR, jucator care a dezamagit crunt. Toni Curea ii reprezinta totodata si pe investitorii spanioli in discutiile cu Ionut Negoita.

"Il cunosc pe Toni Curea. Daca-l aduci pe Baptista la noi, parerea mea e clara. Stiam ca e doar fum la Dinamo! Vedeam cine e in spatele spaniolilor, Toni Curea si Herminio Menendez. Ei au fost si la noi. S-a incercat si la noi acest lucru. Au vrut sa vina, sa aduca un conducator spaniol si un antrenor soaniol.

Despre Julio Baptista au spus ca va fi bomba bombelor, dar nu a explodat decat la noi in curte. Nu vreau sa spun cuvinte urate despre acest domn. Nu am cum sa am o parere buna! Cand nu esti serios si nu te tii de ce ai promis...", a declarat Bogdan Mara, la Prosport.