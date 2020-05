BREAKING NEWS: Se intoarce Liga 1! Toate detaliile au fost oferite de ministrul Sportului. Ce se intampla cu spectatorii

Liga 1 se reia in mai putin de 3 saptamani!

Ministrul Ionut Stroe a spus la Digi 24 ca fotbalul se va juca din nou in prima liga din weekendul 13-14 iunie.

"Putem estima, daca evolutia va fi una pozitiva, ca pe 13-14 iunie vom avea liga 1 repornita. Pe 1-2 iunie vom organiza o conferinta in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligii 1. Joi, la Institutul National de Sanatate Publica, vom avea o discutie mult mai consistenta in legatura cu toate scenariile, cu propunerile pe care LPF si FRF le-au avansat deja si vom avea in continuare discutii cu cei doi organizatori de competitii interne, astfel incat sa avem datele pe care sa le avansam public", a spus Stroe.

Ministrul Sportului s-a referit si la sistemul de testare care va fi aplicat in Liga 1.

"Vor fi reguli complexe, atat sportive, cat si medicale. Testarea pentru COVID se va face pentru echipe si pentru toti cei care participa la eveniment cu 2-3 zile inainte de meci, la fel si pentru ceilalti oficiali, arbitri, delegati, observatori. Competitiile vor fi fara public. Daca lucrurile evolueaza pozitiv, probabil vom ajunge si la momentul intoarcerii spectatorilor", a comenta Stroe.