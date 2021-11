"Pe mine mă interesează banii, ce campionat?!?". Răbufnire în direct a lui Gigi Becali după nemulțumirile fanilor

Edi Iordănescu a decis să plece de la FCSB după doar trei luni în care a pregătit gruparea roș-albastră. Antrenorul nu a mai suportat intervențiile publice ale lui Gigi Becali, în care acesta declara că este neumulțumit ce jocul echipei și că nu i se pare normal ca pe banii lui să aibă altcineva puterea de decizie.

După declarațiile făcute de Edi Iordănescu după ce și-a luat rămas-bun de la jucători și staff, a venit și rândul lui Gigi Becali să își exprime punctul de vedere despre ceea ce se întâmplă la echipă, explicând că principalul său obiectiv este acela de a-și proteja bani, și nu campionatul.

"Voi sunteți nebuni? Trebuie să-mi protejez banii. Vreți să ajung ca Dinamo? Să pierd milioane! Să ajung ca Vasluiul? Vreți să ajung ca Copos? Nu vreau să ajung ca ei! Nu vreau ca banii mei să se ducă pe apa sâmbetei. Normal că mă bag să îmi protejez banii. Eu vând mai bine ca Italia, Anglia și Belgia. Pe mine mă interesează banii, ce campionat? Ce, rămân eu cu campionatul? Eu îi înțeleg și pe suporteri, dar să aibă răbdare. Sau ajungem ca la Dinamo sau ca la Rapid. Să se ducă la CSA!", a declarat Gigi Becali.

Ce a declarat Edi Iordănescu despre discuțiile cu Gigi Becali



"Au fost discuții private pe care nu o să le fac public niciodată. Sau sper să nu mă ducă în situația aia, pentru că este și un lucru care m-a deranjat foarte tare și o să revin. Au fost lucruri personale, mesaje pe care mi le-a trimis și nu au fost puține. Am fost bombardat cu mesaje. Chiar dacă au fost momente în care a lăsat senzația că regretă său că este conștient că am putea să contruim împreună lucruri frumoase, probabil că alte lucruri au contat mai mult pentru dânsul.

Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.", a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la FCSB.