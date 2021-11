Gigi Becali îi răspunde lui Edi Iordănescu: "Tu îl ameninți pe patron? Trebuia să discutăm bărbătește"

După declarațiile făcute de Edi Iordănescu la plecare de la echipă, Gigi Becali i-a dat replica tehnicianului.

"Nu l-am dat eu afară, a plecat el! Am încălcat vreo lege? Unde sunt rezultatele? A venit când aveam șapte puncte de CFR și acum sunt opt. Nu am încercat să-l conving să rămână. Eu i-am dat lui mesaje când a trimis la club notificare că de ce am vorbit de rău. Tu îl ameninți pe patron? L-a trimis pe avocat la Argăseală cu notificare. Așteptam să mă sune, bărbătește.", a declarat Gigi Becali.

Ce a declarat Edi Iordănescu despre discuțiile cu Gigi Becali



"Au fost discuții private pe care nu o să le fac public niciodată. Sau sper să nu mă ducă în situația aia, pentru că este și un lucru care m-a deranjat foarte tare și o să revin. Au fost lucruri personale, mesaje pe care mi le-a trimis și nu au fost puține. Am fost bombardat cu mesaje. Chiar dacă au fost momente în care a lăsat senzația că regretă său că este conștient că am putea să contruim împreună lucruri frumoase, probabil că alte lucruri au contat mai mult pentru dânsul.

Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.", a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la FCSB.