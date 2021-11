Gigi Becali a citit în direct ultimul mesaj pe care i l-a trimis lui Iordănescu: "Nu ai înțeles nimic, culcă-te liniștit!"

Tehnicianul și-a luat la revedere de la echipă și staff-ul de la FCSB, iar după vizita la baza de la Berceni a făcut câteva declarații despre ceea ce a dus la plecarea sa de la club.

Gigi Becali i-a dat replica lui Edi Iordănescu și a citit în direct ultimul mesaj pe care i l-a transmis, explicând și care a fost motivul pentru care a încheiat colaborarea cu el.

"Vineri seara a fost ultimul meu mesaj cu el Nu ai înțeles nimic, nu am vorbit cu niciun antrenor. Eu nu lucrez la întuneric, la lumină. Nu am vrut niciodată să pleci. Cum să trimiți amenințări cu avocatul. Nu-mi vine să cred! Cum să faci așa ceva, Edi? Cum să ameninți pe cineva și apoi să vii în curte și să lucrezi.

Mesajele nu ți le-am trimis ca presiune. Nu pot să uit că un om îmi poate face așa ceva. Ca să vezi că nu am vrut să te dau afară, cere-ți iertare de la Argăseală. Continuă-ți munca și o să reușești.Dacă pleci acum nu este bine pentru viitorul tău. Dacă te-am stresat prea tare, iartă-mă și pe mine. Dar ce ai făcut cu avocatul, nu îmi pot scoate din cap. Eu nu fac viclenii, sunt omul pe față. Culcă-te liniștit că o să reușești!", a declarat Gigi Becali la câteva ore după acuzele lansate de Edi Iordănescu.

Ce a declarat Edi Iordănescu despre discuțiile cu Gigi Becali



"Au fost discuții private pe care nu o să le fac public niciodată. Sau sper să nu mă ducă în situația aia, pentru că este și un lucru care m-a deranjat foarte tare și o să revin. Au fost lucruri personale, mesaje pe care mi le-a trimis și nu au fost puține. Am fost bombardat cu mesaje. Chiar dacă au fost momente în care a lăsat senzația că regretă său că este conștient că am putea să contruim împreună lucruri frumoase, probabil că alte lucruri au contat mai mult pentru dânsul.

Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.", a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la FCSB.