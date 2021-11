Edi Iordănescu, declarații incendiare despre relația cu Gigi Becali: "Plec pentru că așa s-a dorit. Se joacă cu patima suporterilor"

Edi Iordănescu a decis să plece de la FCSB după doar trei luni în care a pregătit gruparea roș-albastră. Antrenorul nu a mai suportat intervențiile publice ale lui Gigi Becali, în care acesta declara că este neumulțumit ce jocul echipei și că nu i se pare normal ca pe banii lui să aibă altcineva puterea de decizie.

Tehnicianul a mers la baza de la Berceni pentru a-și lua rămas-bun de la jucători și de la staff-ul clublui, ocazie cu care a făcut câteva declarații despre situația de la club și motivul plecării de la FCSB.

"Au fost discuții private pe care nu o să le fac public niciodată. Sau sper să nu mă ducă în situația aia, pentru că este și un lucru care m-a deranjat foarte tare și o să revin. Au fost lucruri personale, mesaje pe care mi le-a trimis și nu au fost puține. Am fost bombardat cu mesaje. Chiar dacă au fost momente în care a lăsat senzația că regretă său că este conștient că am putea să contruim împreună lucruri frumoase, probabil că alte lucruri au contat mai mult pentru dânsul.

Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.", a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la FCSB.

Regretul lui Edi Iordănescu după plecarea de la FCSB



"Dacă sunt ceva recunoscător patronului este că mi-a dat posibilitatea în aceste trei luni să redescopăr iubirea imensă pe care suporterii o au pentru acest club. Prin căldura pe care mi-au arătat-o, prin reacția pe care au avut la despărțire, am simțit iubirea și atașamentul aproape necondiționate pentru acest club.

Sunt supărat că nu am putut să-i bucur, să ducem munca la capăt. Am creat iluzii, am generat multe speranțe care, din păcate, s-au stins mai repede decât aș fi sperat", a declarat Edi Iordănescu, luni dimineața.