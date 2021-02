Pe el nu-l afecteaza problemele de la Dinamo! "A castigat doua milioane de euro in ultimii ani!" Cine este cel mai bogat jucator din Stefan cel Mare

Dinamo se afla intr-o criza financiara importanta.

In ciuda faptului ca echipa a fost afectata de neplata salariilor, nu toti jucatorii lui Dinamo au o situatie financiara precara.

Diego Fabbrini este unul dintre cei mai bogati jucatori din Stefan cel Mare, italianul avand o colectie impresionanta de ceasuri, a caror valoare se ridica la o jumatate de milion de euro.

Agentul jucatorului a vorbit despre situatia financiara a lui Fabbrini, dezvaluind ca desi fotbalistul si-a vandut recent unul dintre ceasuri, aceasta decizie nu a fost luata pe fondul lipsei de bani.

"A castigat doua milioane de euro in ultimii cinci ani de cand sunt eu cu el. Asa ca nu e problema daca nu e platit o luna sau doua. Ceea ce mi-a zis el e faptul ca se aduna 6-7 luni de neplata si nu e normal.

Nu este adevarat ca are datorii si de aceea a vandut un ceas. Fabbrini are ceasuri in valoare de 500.000 de euro. In Anglia a schimbat ceasuri cu alti colectionari de 200.000 de euro. E un tip calculat, ii plac astfel de tranzactii, e pasionat de asa ceva. Si-a dat ceasul respectiv doar ca sa cumpere altul", a declarat Florin Manea, potrivit ProSport.