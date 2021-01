"A fost dezastru! Sa uitam repede ce s-a intamplat, am jucat tare rau!" Fabbrini, in depresie dupa 0-4 la Botosani

Diego Fabbrini e terminat dupa infrangerea cu Botosani!

Italianul spune ca el si colegii sai trebuie sa uite meciul din Moldova si sa castige cu orice pret partida cu Gaz Metan de miercuri.

"A fost un meci dezastruos, trebuie sa ne cerem scuze. Trebuie sa ne gandim la meciul urmator, sa facem 100% mai bine decat azi. Am jucat rau in fata unei echipe bune. Am luat gol repede, atunci s-a complicat totul. Am avut si noi ocazii, nu am inscris, apoi am continuat rau. Trebuie sa uitam meciul asta si sa ne gandim la partida viitoare.

Raman la Dinamo. Daca PabloCortacero a zis ca se rezolva cu banii, suntem fericiti. Asteptam. Eu sunt jucator, trebuie sa vorbiti cu clubul de partea asta, nu cu mine. E o seara rea pentru noi, trebuie s-o uitam repede", a spus Fabbrini la Digisport.